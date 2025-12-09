Spor 46'nın bu haftaki bölümünde şehirdeki profesyonel takımların güncel durumu ve farklı branşlarda yürütülen sportif faaliyetler ele alındı.

Programda Kipaş İstiklal Basketbol Takımı, Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, Kahramanmaraşspor ve şehir sporuna dair birçok başlık kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Haftanın konukları Akedaş İstiklalspor yöneticileri Yavuz Karaçay ile Ahmet Gülpak ve gazeteci–spor yorumcusu Lokman Başçı oldu. Konuklar, takımların hedeflerini, altyapı çalışmalarını ve Kahramanmaraş sporunun geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Spor 46, Kahramanmaraş’ta spor kültürünün gelişimine katkı sunmayı ve şehrin tüm sportif hareketliliğini izleyiciye aktarmayı sürdürüyor.