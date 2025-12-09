Mahalle sakini Ercan Kaplan, bir havuz içerisinde nesli tehlike altında bulunan 8 adet Anadolu semenderini görüntüledi. Aynı alanda bir arada bulunan semenderler, büyük ilgi topladı.

Uzmanlar, Anadolu semenderlerinin yaşam alanlarının daralması, iklim değişikliği ve çevresel tahribat nedeniyle popülasyonlarının giderek azaldığını vurguluyor. Bu sebeple türün toplu halde görülmesi, hem ekolojik denge hem de biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, mahalle sakinleri de bu ilginç görüntülere tanıklık etmenin heyecanını yaşadı. Bilim insanları ve yetkililer, nesli tehdit altındaki türlere zarar verilmemesi ve benzer gözlemlerin hemen bildirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Doğa Koruma uzmanları, Anadolu semenderlerinin korunması için vatandaşların duyarlı olmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.