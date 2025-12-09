Buna göre, kent genelinde Kasım ayında 350 yaralamalı/ölümlü, 265 maddi hasarlı kaza meydana gelirken 573 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Bir önceki ay olan Ekim’de ise 337 yaralamalı/ölümlü, 252 maddi hasarlı kaza yaşanmış; 499 kişi yaralanmış ve 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Rakamlar, hem kaza hem de can kaybı oranlarında dikkat çekici bir yükselişi gözler önüne serdi. Uzmanlar, çoğu kazanın aşırı hız, dikkatsizlik, takip mesafesi ihlali ve telefon kullanımından kaynaklandığını belirtiyor.

Yetkililer, tüm sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına uymaya çağırarak şu uyarıları yineliyor:

Bir anlık hata, bir ömrü değiştirebilir.

Hız değil, dikkat hayat kurtarır.

Trafikte önce insan!

Kazaları azaltmanın en etkili yolunun kurallara uymak, sakin ve dikkatli sürüş alışkanlığı edinmek olduğuna dikkat çekiliyor.