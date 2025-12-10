Sağanak ve Yağmur Uyarısı

Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir kısmında sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.

Doğu’da Kar Etkisini Sürdürüyor

Doğu Anadolu’nun doğusunda karlan karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Sis ve Pus Uyarısı

Marmara’nın doğusunda ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesi düşeceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel yağış geçişleri

Ankara: Gün içi çoğunlukla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor

Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Orta ve Doğu Karadeniz’de sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.