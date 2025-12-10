Sağanak ve Yağmur Uyarısı
Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir kısmında sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.
Doğu’da Kar Etkisini Sürdürüyor
Doğu Anadolu’nun doğusunda karlan karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Sis ve Pus Uyarısı
Marmara’nın doğusunda ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesi düşeceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Üç Büyük Şehirde Hava Durumu
İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel yağış geçişleri
Ankara: Gün içi çoğunlukla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor
Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Orta ve Doğu Karadeniz’de sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.