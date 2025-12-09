Kar yerine yağmur göreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Türkiye’nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisinde olduğunu belirterek yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde gerçekleşeceğini söyledi.

Şahbaz şu bilgileri paylaştı:

Cuma gününden sonra yağışlar kuzey kesimlerde devam edecek

Ankara, İstanbul ve İzmir’de kar yağışı beklenmiyor

Kar yağışı sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde

Sıcaklıklar mevsim normallerinde, daha fazla düşüş beklenmiyor

Sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak

Ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin tahminleri de paylaşan Şahbaz:

“Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.” ifadelerini kullandı.

Yağış açısından bakıldığında:

Ege ve Karadeniz bölgelerinde yağışların normallerin üzerinde

Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor

Kar yağışı geçmiş yıllara göre çok daha az

Uzmanlara göre bu durum, Türkiye genelinde kar örtüsünün azalmasına, kış turizmi ve su kaynakları açısından olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların mevsimsel değişimin etkilerine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.