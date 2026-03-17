Bayramda Otobüs Seferleri Artıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası ulaşımda yaşanacak yoğunluğa karşı önemli bir adım atıldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından alınan karara göre, mevcut otobüs seferlerinin yetersiz kalması durumunda ek seferler artırılacak. Bu kapsamda turizm taşımacılığı için kullanılan araçlar da yolcu taşımacılığına dahil edilecek.
Yoğunluk Bekleniyor
Bayram dönemlerinde özellikle büyükşehirler ile Anadolu şehirleri arasında ciddi bir yolcu hareketliliği yaşandığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık."
Turizm Araçları da Seferlere Dahil
Yeni düzenlemeye göre:
-
B1 ve D1 yetki belgeli firmalar
-
B2 ve D2 belgeli turizm araçlarını
ek seferlerde kullanabilecek.
📌 Şartlar:
-
Tarifeli hat dışına çıkılmayacak
-
Ücret tarifesine uyulacak
-
Tüm sorumluluk firmaya ait olacak
-
Seferler U-ETDS sistemine bildirilecek
Ek Seferler Ne Zamana Kadar Sürecek?
Bakan Uraloğlu, alınan kararın 29 Mart 2026 gün sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.
Bu süreçte otobüs firmaları, yoğunluğa göre ek sefer planlaması yapabilecek.