Bayramda Otobüs Seferleri Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası ulaşımda yaşanacak yoğunluğa karşı önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından alınan karara göre, mevcut otobüs seferlerinin yetersiz kalması durumunda ek seferler artırılacak. Bu kapsamda turizm taşımacılığı için kullanılan araçlar da yolcu taşımacılığına dahil edilecek.

Yoğunluk Bekleniyor

Bayram dönemlerinde özellikle büyükşehirler ile Anadolu şehirleri arasında ciddi bir yolcu hareketliliği yaşandığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık."

Turizm Araçları da Seferlere Dahil

Yeni düzenlemeye göre:

B1 ve D1 yetki belgeli firmalar

B2 ve D2 belgeli turizm araçlarını

ek seferlerde kullanabilecek.

📌 Şartlar:

Tarifeli hat dışına çıkılmayacak

Ücret tarifesine uyulacak

Tüm sorumluluk firmaya ait olacak

Seferler U-ETDS sistemine bildirilecek

Ek Seferler Ne Zamana Kadar Sürecek?

Bakan Uraloğlu, alınan kararın 29 Mart 2026 gün sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

Bu süreçte otobüs firmaları, yoğunluğa göre ek sefer planlaması yapabilecek.