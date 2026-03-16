Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şeker, çikolata, tatlı ve lokum gibi geleneksel lezzetlere olan ilgi artıyor. Özellikle bayram ziyaretlerinin simgesi haline gelen Türk lokumu, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

Fıstıklı, bademli, fındıklı, gül aromalı, portakallı, kaymaklı ve çikolatalı gibi birçok farklı çeşidi bulunan lokum, farklı damak zevklerine hitap ederek dünya genelinde geniş bir tüketici kitlesine ulaşıyor.

5 Yılda 150 Milyon Dolarlık Satış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin lokum ihracatı son yıllarda istikrarlı bir artış gösterdi.

2021: 26,1 milyon dolar

2022: 28,6 milyon dolar

2023: 29,8 milyon dolar

2024: 32,1 milyon dolar

2025: 33,8 milyon dolar

Bu verilere göre Türkiye, 2021-2025 döneminde toplam 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde ithalatın yalnızca 189 bin 948 dolar seviyesinde kalması sayesinde lokum ticaretinde 150 milyon doları aşan dış ticaret fazlası elde edildi.

En Çok Talep ABD, Almanya ve İngiltere’den

Türk lokumuna en fazla talep gösteren ülkeler arasında ABD, Almanya ve İngiltere öne çıkıyor.

Son 5 yıllık ihracat verilerine göre:

ABD: 27,9 milyon dolar

Almanya: 19,7 milyon dolar

İngiltere: 19,1 milyon dolar

2026 yılının ocak ayında da bu ülkeler ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde Türkiye;

ABD’ye 411 bin dolar ,

Almanya’ya 352 bin dolar ,

İngiltere’ye 232 bin dolar değerinde lokum ihraç etti.

Türk Lokumu 10 Ülkeye İhraç Ediliyor

Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram öncesinde lokum üreticilerinin yoğun bir hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Türk lokumunun köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Kahveci şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk lokumu, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Üreticilerimiz, halihazırda 10 ülkeye ihracat yapıyorlar, tonajları da küçümsenecek derecede değil. Türk lokumlarımız, ülkelerde de çok seviliyor."

Vatandaşlara Bayram Alışverişi Uyarısı

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kahveci, güvenilir ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahveci, özellikle kayıt dışı ve güvenilir olmayan satış noktalarından alınan ürünlerin tüketiciler açısından risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşlara tanıdıkları üreticilerden ve mahalle esnafından alışveriş yapmalarını tavsiye etti.