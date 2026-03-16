Polisin Dikkati Yaralıyı Kurtardı

Olay, gece saatlerinde Sarayaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, cadde üzerinden gelen yardım sesleri üzerine hızla sesin geldiği bölgeye intikal etti.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede İ.Y. (20) isimli şahsın sol karın bölgesinden kesici aletle yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralı İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, olayın hemen ardından saldırıyı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlik tespitini gerçekleştirerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 4 şüpheli olaydan hemen sonra yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.