Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu, Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz oldu.

Program boyunca Kahramanmaraş’ın turizm altyapısı, hâlihazırda devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlanan yatırımlar ayrıntılarıyla ele alındı.

Şehrin doğal güzelliklerinden kültürel mirasına, yayla turizminden gastronomiye kadar pek çok konu başlığı masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğanyılmaz, özellikle son yıllarda Kahramanmaraş turizminin dikkat çekici bir ivme yakaladığını vurguladı.

Hem kamu hem de özel sektör iş birliklerinin önemine değinen Erdoğanyılmaz, şehrin marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Turizmin gelişimi için atılan her adımda kendilerine destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın yakın gelecekte bölgesel turizmde çok daha güçlü bir konuma geleceğinin altını çizdi.