Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 23 aylık süreçte Ekinözü’ne kazandırılan alt ve üstyapı yatırımlarının toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen projeler, düzenlenecek programla hizmete sunulacak. Toplam 1,9 Milyar TL’lik yatırım bedeline sahip projelerin açılışı, 17 Mart Salı günü saat 16.30’da Ekinözü Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilecek programla yapılacak. Törende ilçeye kazandırılan çevre, altyapı ve ulaşım yatırımları toplu şekilde hizmete alınacak.

Altyapıdan Ulaşıma Kapsamlı Yatırımlar

Gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde; Atıksu Arıtma Tesisi, ilçede hayata geçirilen altyapı çalışmaları, yol yatırımları ve Katı Atık Transfer İstasyonu gibi önemli projeler hizmete açılacak. Söz konusu yatırımların, ilçenin altyapı kapasitesini güçlendirmesi, çevre sağlığını koruması ve ulaşım konforunu artırması hedefleniyor.

Özellikle çevre yatırımları kapsamında hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde ilçede oluşan atıksular modern sistemlerle arıtılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Katı Atık Transfer İstasyonu ise bölgedeki atık yönetimini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirecek.

İlçenin Altyapısı Güçlendirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede altyapı hatları yenilenirken, yol yatırımlarıyla da ulaşım ağı modernize edildi. Bu yatırımlarla birlikte hem şehir içi ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hem de ilçenin uzun yıllar ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir altyapı sisteminin oluşturulması sağlandı.

Vatandaşlara Davet

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ekinözü’nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan yatırımların toplu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.