Kahramanmaraş Merkez Nöbetçi Eczaneler

📍 Çiğdem Eczanesi

Mimar Sinan Mah. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi karşısı
📞 0344 221 54 78

📍 Elvin Eczanesi

22 Gün Mah. Genç Osman Cad. Yeşilvadi Sitesi altı (Winmar Market üzeri)
📞 0555 044 09 41

📍 Bolat Eczanesi

Cumhuriyet Mah. Akdo Saray ilerisi Yanık Petrol civarı
📞 0344 503 00 01

📍 Tuna Eczanesi

Yörük Selim Devlet Hastanesi Acil Servis karşısı
📞 0344 225 55 66

📍 Esra Eczanesi

Hoca Ahmet Yesevi Lisesi civarı, Sakarya ASM yanı
📞 0344 232 03 07

📍 Necip Fazıl Eczanesi

Necip Fazıl Şehir Hastanesi karşısı
📞 0344 251 23 00

📍 Sultan Eczanesi

Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad.
📞 0344 714 37 89

📍 Yıldırım Eczanesi

Karaçayır Mah. Atatürk Cad. No:154/B
📞 0501 267 11 13

📍 İğde Eczanesi

İstiklal Mah. Nur Sok. No:2/A
📞 0541 399 68 14

📍 Kızıler Eczanesi

Bağdın-ı Sağır Mah. 1058. Sok. No:20/A
📞 0344 311 43 72

📍 Sağlık Eczanesi (Narlı)

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15/A
📞 0344 331 20 98

(GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR. BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.)

İlçelerde Nöbetçi Eczaneler

📍 Kent Eczanesi

Yeni Mah. Hükümet Cad.
📞 0344 561 21 33

📍 Vereseli Yıldırım Eczanesi

Gaziler Mah. İstiklal Cad. No:2/A
📞 0344 618 16 94

📍 Ekinözü Eczanesi

Öztürk Mah. Kahveci Cad. No:10
📞 0344 481 23 90

📍 Yeni Eczanesi

Atatürk Cad.
📞 0344 511 40 94

📍 Akif Eczanesi (Elbistan)

Devlet Hastanesi karşısı, Karaelbistan
📞 0344 413 84 53

📍 Doğan Eczanesi

Güneşli Mah. Hamza Akbaş Cad. No:8/A
📞 0344 415 21 31