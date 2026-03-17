Kahramanmaraş Merkez Nöbetçi Eczaneler
📍 Çiğdem Eczanesi
Mimar Sinan Mah. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi karşısı
📞 0344 221 54 78
📍 Elvin Eczanesi
22 Gün Mah. Genç Osman Cad. Yeşilvadi Sitesi altı (Winmar Market üzeri)
📞 0555 044 09 41
📍 Bolat Eczanesi
Cumhuriyet Mah. Akdo Saray ilerisi Yanık Petrol civarı
📞 0344 503 00 01
📍 Tuna Eczanesi
Yörük Selim Devlet Hastanesi Acil Servis karşısı
📞 0344 225 55 66
📍 Esra Eczanesi
Hoca Ahmet Yesevi Lisesi civarı, Sakarya ASM yanı
📞 0344 232 03 07
📍 Necip Fazıl Eczanesi
Necip Fazıl Şehir Hastanesi karşısı
📞 0344 251 23 00
📍 Sultan Eczanesi
Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad.
📞 0344 714 37 89
📍 Yıldırım Eczanesi
Karaçayır Mah. Atatürk Cad. No:154/B
📞 0501 267 11 13
📍 İğde Eczanesi
İstiklal Mah. Nur Sok. No:2/A
📞 0541 399 68 14
📍 Kızıler Eczanesi
Bağdın-ı Sağır Mah. 1058. Sok. No:20/A
📞 0344 311 43 72
📍 Sağlık Eczanesi (Narlı)
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15/A
📞 0344 331 20 98
(GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR. BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.)
İlçelerde Nöbetçi Eczaneler
📍 Kent Eczanesi
Yeni Mah. Hükümet Cad.
📞 0344 561 21 33
📍 Vereseli Yıldırım Eczanesi
Gaziler Mah. İstiklal Cad. No:2/A
📞 0344 618 16 94
📍 Ekinözü Eczanesi
Öztürk Mah. Kahveci Cad. No:10
📞 0344 481 23 90
📍 Yeni Eczanesi
Atatürk Cad.
📞 0344 511 40 94
📍 Akif Eczanesi (Elbistan)
Devlet Hastanesi karşısı, Karaelbistan
📞 0344 413 84 53
📍 Doğan Eczanesi
Güneşli Mah. Hamza Akbaş Cad. No:8/A
📞 0344 415 21 31