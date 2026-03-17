Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Daha önce deprem tatbikatıyla Avrupa ve Çin basınında manşetlere taşınan HG Hospital, bu kez de “Pembe Kod” uygulamasıyla adından söz ettirdi.

Hastane içinde gerçekleştirilen tatbikatta, bebek kaçırma senaryosu detaylı şekilde canlandırıldı. Senaryoya uygun olarak hareket eden ekipler, olayın her aşamasını gerçekçi bir şekilde uyguladı.

Hasta Yakınları Gerçek Sandı

Tatbikat sırasında görev alan hastane personeli, güvenlik görevlileri ve polis ekipleri rollerini o kadar etkili oynadı ki, hastanede bulunan bazı vatandaşlar yaşananları gerçek bir olay zannetti.

Yaşanan kısa süreli panik, tatbikatın ne denli başarılı ve gerçekçi olduğunu ortaya koydu.

Personelden Profesyonel Performans

Tatbikatta görev alan ekiplerin koordinasyonu ve performansı dikkat çekti.

Olaya hızlı müdahale

Güvenlik önlemlerinin devreye alınması

Şüpheliye yönelik operasyon süreci

başarıyla uygulandı.

Uluslararası Başarıya Yeni Bir Halka

HG Hospital, daha önce gerçekleştirdiği deprem tatbikatıyla uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

Son olarak düzenlenen bu “Pembe Kod” tatbikatı da hastanenin:

Kriz yönetimi kapasitesini

Acil durumlara hazırlık seviyesini

Personel koordinasyonunu

bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta bu tür tatbikatların yaygınlaşması, sağlık güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.