Üç gündür aralıksız sürdürülen ziyaretler kapsamında Toptaş, hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara’nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti, yaralı öğrenciler ve aileleriyle de bir araya gelerek geçmiş olsun temennilerini paylaştı.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Toptaş, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Tedavileri süren öğrencilerin yanı sıra evlerinde istirahat eden çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, yaralı öğrencilerden birinin doğum günü de kutlandı.

Onikişubat Belediyesi’nin saldırının ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiği belirtilirken, ailelerin yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.