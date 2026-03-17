Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Nurhak’ta hayata geçirilen dev yatırımları vatandaşların hizmetine sunuyor. 23 aylık süreçte ilçe için hayata geçirilen atıksu arıtma tesisi, kapsamlı altyapı çalışmaları, yol yatırımları ve katı atık transfer istasyonu açılışı 18 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Nurhak’ın gelişimine önemli katkı sağlayacak projelerin hizmete alınacağı bu anlamlı programa tüm vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, hayata geçirilen yatırımların ilçenin geleceği açısından büyük bir adım olduğu vurgulanarak, vatandaşların bu heyecana ortak olmaları istendi.