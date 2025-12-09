Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kar yağışının, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Karla karışık yağmurdan yoğun kara: Geniş alan yağış altında
Yapılan son tahminlere göre;
-
Marmara’nın doğusu
-
Doğu Akdeniz
-
İç Anadolu’nun güney ve doğusu
-
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
-
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
genelinde yağış bekleniyor. Mersin kıyılarında gök gürültülü sağanak, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Bazı bölgelerde yağış daha kuvvetli
Meteoroloji, özellikle şu bölgelere dikkat çekti:
-
Doğu Karadeniz kıyıları
-
Ordu ve Mersin çevreleri
-
Adana’nın batısı
-
Hakkari, Şırnak’ın doğusu
-
Siirt’in Pervari ilçesi
-
Van’ın güneyi
Bu alanlarda yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.
Sıcaklıklar düşüyor, rüzgar kuvvetleniyor
Hava sıcaklığı:
-
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3-5 derece düşecek.
-
Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.