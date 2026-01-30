İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ ve FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu hesapların terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon yaydığı belirlendi.

Duran, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak erişim engelleme ve hukuki işlemlerin hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamasında, dijital mecralarda milli güvenliği hedef alan yapılara karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da aralıksız sürdüğünü ifade eden Duran, hiçbir terör örgütüne ve algı operasyonuna dijital alanlar dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.