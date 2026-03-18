Dünya Savaşının Seyrini Değiştiren Stratejik Hamle

Birinci Dünya Savaşı’nın en kritik safhalarından biri olan Çanakkale Cephesi, büyük güçlerin hesaplarını altüst etti. İngiltere, Avrupa’da kilitlenen cepheleri aşmak ve İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla boğazlara yöneldi.

Amaç yalnızca İstanbul’u almak değil, aynı zamanda Osmanlı ile Almanya arasındaki bağı koparmak ve bölgedeki dengeleri değiştirmekti.

İlk Bombardıman ve Büyük Hazırlık

İtilaf Devletleri, güçlü donanmasıyla 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı girişindeki tabyalara yoğun bombardıman başlattı. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo, boğaz savunmasını kırmayı hedefledi.

Ancak Osmanlı savunma hatları, Seddülbahir’den Kumkale’ye uzanan bataryalarla direnişini sürdürdü. Hava koşullarının zorluğu nedeniyle saldırılar zaman zaman aksasa da düşman donanması ilerleme çabasından vazgeçmedi.

Nusret’in Sessiz Hamlesi Tarihi Değiştirdi

Savaşın kaderini belirleyen en kritik hamlelerden biri, 17-18 Mart gecesi gerçekleşti. Nusret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na döşediği mayınlar, İtilaf donanması için büyük bir tuzağa dönüştü.

Bu stratejik hamle, ertesi gün yaşanacak büyük çarpışmanın sonucunu belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

18 Mart 1915: Tarihin Dönüm Noktası

18 Mart sabahı başlayan büyük saldırı, saatler süren şiddetli çatışmalara sahne oldu. İtilaf donanması, boğazı zorlayarak geçmeye çalıştı ancak ağır kayıplar verdi.

Çatışmalar sonucunda Bouvet, Irresistible ve Ocean zırhlıları sulara gömüldü. Çok sayıda gemi hasar aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Bu yenilgi, İtilaf Devletleri için büyük bir kırılma noktası olurken, Türk ordusu için tarihi bir zaferin kapısını araladı.

“Çanakkale Geçilmez” Sözü Tarihe Kazındı

Yedi saat süren bu büyük mücadele, tarihe “Çanakkale Deniz Zaferi” olarak geçti. İtilaf donanmasının geri çekilmesiyle birlikte boğazın geçilemeyeceği tüm dünyaya ilan edildi.

Deniz zaferinin ardından başlayan kara savaşlarında ise Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde destansı bir direniş sergiledi.

Mehmetçik’in fedakârlığı, inancı ve vatan sevgisi, Çanakkale’yi geçilmez kılan en büyük güç oldu.

Bir Milletin Diriliş Hikâyesi

Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir başarı değil; milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun simgesi haline geldi.

Bu destan, Türk milletinin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterirken, aynı zamanda gelecekte kurulacak bağımsız Türkiye’nin de temellerini attı.