Braille alfabesiyle başladığı eğitim yolculuğunu başarıya dönüştürerek Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan 31 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Temirci, girdiği sınavlarda başarılı olarak müzik öğretmenliğine hak kazandı.

Temirci, 2019'da atandığı Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nda 6 yıldır öğrencilerinin hayatına melodilerle dokunmayı sürdürüyor.

Müziği hayatının merkezine aldığını belirten Temirci, şöyle konuştu:

"Ortaokulda kabartma nota öğrendim. Biz görme engelliler Braille alfabesi kullanıyoruz. Müziğe oyuncak piyanolarla başladım. Çevremdekiler sesimin güzel olduğunu söylerdi. Ortaokulda müzik öğretmenim konservatuvara gitmemi tavsiye etti. Şu an keman, piyano ve gitar çalıyorum. Öğretmen olmak hep hayalimdi. Başta başka branşları düşünsem de müziğe yönelince eğitimime bu yönde devam ettim."

Temirci, derslerde öğrencilerin seviyelerine uygun içerik oluşturduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dersi daha çok eğlence havasında işlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimin farklı hedefleri var, kimisi hukuk, kimisi tıp okumak istiyor. Yine de müziği dinlendirici buldukları için derslerimizde keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.

Engelli vatandaşların eve kapanmaması ve içindeki yetenekleri dışarıya çıkarmak için çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Temirci, "Ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı eve kapatmayın. Toplumun bizim gibi insanları görmeye hakkı var. Aksi halde toplum bizim varlığımızı bile fark edemiyor. İdealleri varsa vazgeçmesinler, hayallerinin peşinden koşsunlar. Kendilerine güvenmeleri çok önemli." ifadesini kullandı.