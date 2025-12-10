2026 yılı yaklaşırken gözler memur maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşecek. Bu artış, pek çok kalemde olduğu gibi bedelli askerlik ücretine de doğrudan yansıyacak.

Şu anda Temmuz–Aralık 2025 döneminde uygulanan bedelli askerlik ücreti 280.850 TL. Ancak memur maaş katsayısı değiştiğinde bu tutar da yükselecek.

📌 Enflasyon Beklentisi ve Zam Hesabı

Ekonomistlerin beklentisine göre:

2025 yıl sonu enflasyonu: ~%31

6 aylık enflasyon farkı: %6,96

Toplu sözleşme zammı: %11

Bu durumda toplam zam: %18,73 seviyesinde öngörülüyor.

💸 2026 Bedelli Askerlik Ücreti İçin Tahmini Senaryolar

Zam Oranı Yeni Bedelli Ücret (Tahmini) %18,73 333.453,96 TL %19 334.212,26 TL %20 337.020,76 TL

📝 Yeni tutar, memur katsayısına bağlı olarak MSB tarafından resmen duyurulacak.

📍 Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor.

Memur maaş katsayısı baz alınarak hesaplanıyor.

Katsayı; enflasyon + toplu sözleşme artışları ile değişiyor.

❗ Yani enflasyon arttıkça bedelli ücreti de yükseliyor.

🎯 Mevcut Uygulama

Temmuz–Aralık 2025 memur katsayısı: 1,170211

Hesaplama:

→ 240.000 x 1,170211 = 280.850,64 TL

Yoklama kaçağı-bakaya ek bedeli:

→ 3.500 x 1,170211 = 4.095,74 TL

💳 Ödeme Şekli

Peşin ödeme zorunluluğu devam ediyor “Vatandaşlık Maaşı” İçin Geri Sayım Başladı: Hedef 2026! İçeriği Görüntüle

Taksit imkânı bulunmuyor

🏛️ Son Söz Milli Savunma Bakanlığı’nda

Zam oranları resmileştikten sonra MSB resmi duyuruyu yapacak ve yeni dönem bedelli askerlik başvuruları başlayacak.