Türkiye otomobil pazarında elektrifikasyon ivmesi hız kesmiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışları %111,4 artarak 164 bin 665 adede ulaştı. Uzatılmış menzil yapısına sahip modeller dahil edildiğinde sayı 166 bin 665 oldu ve pazar payı %17,8’e yükseldi.

Bu dönemde toplam pazar 1 milyon 176 bin 780 aracın üzerine çıkarken, benzinli ve dizel modellerde gerileme görüldü; hibrit ve elektrikliler rekor kırdı.

Marka Bazında Elektrikli Otomobil Liderleri (Ocak–Kasım 2025)

Sıra Marka Satış Adedi Pazar Payı 1 Togg 31.715 ~%20 2 Tesla 29.955 3 BYD 17.639

Bu üç marka birlikte pazarın %47,5’ini oluşturdu.

Diğer marka satışları:

Kasımın da şampiyonu Togg oldu!

Aylık satışlarda da ipi göğüsleyen yerli marka:

Togg: 4.235 adet

Tesla: 2.535 adet

BYD: 1.833 adet

Pazarın Dönüşümü

Benzinli araç payı: %62 → %47,2’ye düştü

Dizel payı: %10,1 → %7,4

Tam elektrikli payı: %9,2 → %17,6’ya yükseldi

Hibrit payı: %26,9

Artış oranları:

✔ Hibrit satışları: %71,3

✔ Tam elektrikli satışları: %111,4

✔ Plug-in hibrit satışları: %658,9 (42.857 adet)

Türkiye’de satılan her 10 araçtan 4’ü elektrikli veya hibrit modellerden oluştu.

Hibrit Modellerde En Çok Satanlar

1️⃣ BYD Seal U — 23.131 adet

2️⃣ Toyota C-HR — 22.181 adet

3️⃣ Nissan Qashqai — 17.575 adet

4️⃣ Peugeot 3008 — 14.157 adet

5️⃣ Toyota Corolla Cross — 11.072 adet