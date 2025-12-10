Türkiye otomobil pazarında elektrifikasyon ivmesi hız kesmiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışları %111,4 artarak 164 bin 665 adede ulaştı. Uzatılmış menzil yapısına sahip modeller dahil edildiğinde sayı 166 bin 665 oldu ve pazar payı %17,8’e yükseldi.
Bu dönemde toplam pazar 1 milyon 176 bin 780 aracın üzerine çıkarken, benzinli ve dizel modellerde gerileme görüldü; hibrit ve elektrikliler rekor kırdı.
Marka Bazında Elektrikli Otomobil Liderleri (Ocak–Kasım 2025)
|Sıra
|Marka
|Satış Adedi
|Pazar Payı
|1
|Togg
|31.715
|~%20
|2
|Tesla
|29.955
|3
|BYD
|17.639
Bu üç marka birlikte pazarın %47,5’ini oluşturdu.
Diğer marka satışları:
-
Citroen: 9.004
-
KIA: 8.978
-
Hyundai: 7.831
-
Opel: 7.674
-
KG Mobility: 6.643
-
Volvo: 6.325
-
Mercedes-Benz: 6.194
Kasımın da şampiyonu Togg oldu!
Aylık satışlarda da ipi göğüsleyen yerli marka:
-
Togg: 4.235 adet
-
Tesla: 2.535 adet
-
BYD: 1.833 adet
Pazarın Dönüşümü
-
Benzinli araç payı: %62 → %47,2’ye düştü
-
Dizel payı: %10,1 → %7,4
-
Tam elektrikli payı: %9,2 → %17,6’ya yükseldi
-
Hibrit payı: %26,9
Artış oranları:
✔ Hibrit satışları: %71,3
✔ Tam elektrikli satışları: %111,4
✔ Plug-in hibrit satışları: %658,9 (42.857 adet)
Türkiye’de satılan her 10 araçtan 4’ü elektrikli veya hibrit modellerden oluştu.
Hibrit Modellerde En Çok Satanlar
1️⃣ BYD Seal U — 23.131 adet
2️⃣ Toyota C-HR — 22.181 adet
3️⃣ Nissan Qashqai — 17.575 adet
4️⃣ Peugeot 3008 — 14.157 adet
5️⃣ Toyota Corolla Cross — 11.072 adet