26 Eylül'de Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı alındı.

İkilinin bir süredir teknik ve fiziki takibe alındığı takip sürecinde “riskli hareket profili”, “olağandışı temas trafiği” ve "belirli adreslerde kısa süreli fakat yoğun hareketlilik" tespit edildiği, bu detayların soruşturma tutanaklarına yansıdığı öne sürüldü.

İstihbarat birimleri, iki şüphelinin İstanbul'da olduğu ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Gülter ve Ulu ile operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki bir genç kız, Büyükçekmece'de yakalandı.

İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova’ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü’nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.