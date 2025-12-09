Başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı “Eyvah Babam” dizisi ile şöhret olan Yıldız Asyalı, Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Rüya karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Asyalı, darp edildiğine dair fotoğraf paylaşarak “Kocam tarafından darp edildim” dedi.

42 yaşındaki Yıldız Asyalı ilk evliliğini 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile yapmış bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı dünyaya gelmişti. Asyalı, ikinci evliliğini ise 30 Haziran 2020 tarihinde Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka ile yaparken çift aynı yıl boşanmıştı. Üçüncü evliliğini ise sürpriz kararla sessiz sedasız evlenerek yapan çift, haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu.