Sulh ceza hakimliğine sunulan kararda, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun lig maçının sonucunu etkilemek amacıyla anlaştıkları resmi olarak kayda geçti.

Milyonluk para trafiği incelendi

MASAK raporlarının detaylarına yer verilen kararda, soruşturmanın kilit isimlerinden Murat Sancak’ın da yasa dışı bahis bağlantılı şüphelilerle 1,2 milyar TL’yi aşan finansal işlemlerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Sancak’ın, Adana Demirspor kulübü ile ilişkili hesaplar üzerinden büyük miktarda para transferleri yaptığı belirtildi.

Futbolculardan da “maçlarına bahis” itirafları

Hakimlik kararında bazı futbolcularla ilgili dikkat çeken örneklere yer verildi:

Orkun Özdemir : Ümraniyespor döneminde kendi takımının maçına “rakip kazanır” şeklinde kupon yaptığı belirlendi.

Kadir Kaan Yurdakul : Pazarspor’da oynarken kendi maçına bahis yaptığı tespit edildi.

Faruk Can Genç (Trabzonspor sözleşmeli): Oynadığı maçlara “rakip takım kazanır” oynadığı tespit edildi.

“Play-off ve kümede kalma için beraberlik planı”

Hakimlik kararında, 28 Nisan 2024 tarihli Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçının anahtar rol oynadığı vurgulandı.

Tespitler şöyle özetlendi:

Maç öncesi ve sonrası kulüp başkanları arasında şüpheli görüşmeler

Nazilli için ligde kalış, Ankaraspor için play-off garantisi

Teknik heyet ve futbolcuların maçta gol girişiminden kaçınması

Oyuna “anlaşma doğrultusunda” müdahalelerin yapılması

“Beraberlik için anlaşma sağlandığı” görüşüne yer verilen yazıda, bunun maddi menfaat sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Dijital incelemelerde yasa dışı bahis izleri

Şahin Kaya’nın dijital materyallerinde:

Kendi takımının maçına oynanan kupon görselleri

Yasa dışı bahis sitelerine ait kayıtlar

“Karşılıklı gol var” içerikli mesajlaşmalar

tespit edildiği aktarıldı.

Karar yazısında yer alan bu çarpıcı tespitler, Türk futbolunda şike ve bahis riskinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Savcılık, soruşturmanın genişleyerek devam edeceğini bildirdi.