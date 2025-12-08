Lig’de inişli çıkışlı bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, son 3 maçta 7 puan topladı:
-
Antalyaspor 1-3 Beşiktaş
-
Beşiktaş 1-1 Samsunspor
-
Karagümrük 0-2 Beşiktaş
Fenerbahçe derbisinde alınan 3-2’lik yenilginin ardından Kartal, yeniden galibiyet serisi hedefliyor.
Tüpraş Stadı’nda son 3 maçta Beşiktaş'tan galibiyet yok:
-
Gençlerbirliği 2-1
-
Fenerbahçe 3-2
-
Samsunspor 1-1
Siyah-Beyazlılarda 2 Eksik
📌 Mustafa Erhan Hekimoğlu
📌 Necip Uysal
Tedavileri süren iki isim kadroda olmayacak.
Ayrıca Uduokhai sarı kart sınırında.
Rafa Silva ise son idman durumuna göre maç kadrosuna dahil edilebilir.
Beşiktaş – Gaziantep FK Maçı Muhtemel 11’leri
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure
Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Perez, N'Diaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo
Beşiktaş – Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Gaziantep FK Formda
Kırmızı-siyahlılar 14 maçta:
6 galibiyet – 4 beraberlik – 4 yenilgi
Topladıkları 22 puanla 7. sırada yer alıyor.
Son 3 Randevuda Beşiktaş Galip Değil
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı son 3 lig maçını kazanamadı:
1 beraberlik – 2 mağlubiyet
Dolmabahçe’de rakibine geçen sezon ilk kez kaybetmişti.
Lig Tarihindeki Rekabet
📌 12 maç
➡️ Beşiktaş: 5 galibiyet
➡️ Gaziantep FK: 4 galibiyet
➡️ Beraberlik: 3
📌 Goller: Beşiktaş 17 – Gaziantep 13