Lig’de inişli çıkışlı bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, son 3 maçta 7 puan topladı:

Fenerbahçe derbisinde alınan 3-2’lik yenilginin ardından Kartal, yeniden galibiyet serisi hedefliyor.

Tüpraş Stadı’nda son 3 maçta Beşiktaş'tan galibiyet yok:

  • Gençlerbirliği 2-1

  • Fenerbahçe 3-2

  • Samsunspor 1-1

Siyah-Beyazlılarda 2 Eksik

📌 Mustafa Erhan Hekimoğlu
📌 Necip Uysal

Tedavileri süren iki isim kadroda olmayacak.
Ayrıca Uduokhai sarı kart sınırında.

Rafa Silva ise son idman durumuna göre maç kadrosuna dahil edilebilir.

Beşiktaş – Gaziantep FK Maçı Muhtemel 11’leri

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Perez, N'Diaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Beşiktaş – Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Gaziantep FK Formda

Kırmızı-siyahlılar 14 maçta:
6 galibiyet – 4 beraberlik – 4 yenilgi
Topladıkları 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

Son 3 Randevuda Beşiktaş Galip Değil

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı son 3 lig maçını kazanamadı:
1 beraberlik – 2 mağlubiyet

Dolmabahçe’de rakibine geçen sezon ilk kez kaybetmişti.

Lig Tarihindeki Rekabet

📌 12 maç
➡️ Beşiktaş: 5 galibiyet
➡️ Gaziantep FK: 4 galibiyet
➡️ Beraberlik: 3
📌 Goller: Beşiktaş 17 – Gaziantep 13