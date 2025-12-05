Tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası için merakla beklenen kura çekimi Washington DC’deki Kennedy Center sahnesinde yapıldı ve 48 takımın yer aldığı 12 grup netleşti. İlk kez bu formatla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında 39 gün boyunca futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Açılış maçı, turnuvanın efsane statlarından biri olan Azteca Stadyumu’nda Meksika – Güney Afrika arasında oynanacak.

Ev sahibi ülkeler kura çekiminde otomatik olarak gruplara yerleştirildi:

Meksika A1, Kanada B1, ABD D1 pozisyonlarında kurada yer aldı. Ardından torbalara göre kalan takımlar gruplara dağıtıldı.

2026 Dünya Kupası Grupları

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Böylece 12 grubun tamamı belli olurken, Dünya Kupası için heyecan doruğa çıktı.

Türkiye’nin Muhtemel Grubu Belli Oldu

A Milli Takım’ın play-off etabını geçmesi halinde, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edeceği kesinleşti.

Play-Off Yolunda Millileri Bekleyen Muhtemel Rakipler

Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde milliler rakibini elemesi durumunda, finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yarı Final: 26 Mart 2026

Play-Off Finali: 31 Mart 2026

Maç Takvimi ve Stadyumlar Yarın Açıklanacak

FIFA, kura çekiminin ardından yaklaşık 24 saat içinde tüm maçların stadyumlarını ve başlama saatlerini duyuracak. Böylece 2026 Dünya Kupası'nın tam fikstürü açıklanmış olacak.

Yeni formatta grup maçlarının oynanma sırası FIFA tarafından standart hale getirildi:

Maç Günü 1: 1–2 ve 3–4

Maç Günü 2: 1–3 ve 4–2

Maç Günü 3: 4–1 ve 2–3

2026 Dünya Kupası Kura Torbaları

1. Torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, 4 Avrupa play-off yolu, 2 kıtalararası play-off yolu

FIFA Barış Ödülü Sahibini Buldu

2026 Dünya Kupası kurası öncesi ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump’a takdim edildi. Ödül, sahnede FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından sunuldu.