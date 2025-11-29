Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan son kayıplara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, son 48 saat içinde biri enkaz altından çıkarılan toplam 2 Filistinlinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı.

Ateşkes ilan edilmesine rağmen bölgede saldırıların sürdüğü belirtilirken, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 354 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 906 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca 606 kişinin enkaz altından cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

Toplam can kaybı 70 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu tarafından 21–28 Kasım tarihleri arasında incelenen kayıp dosyaları ve ihbarların değerlendirilmesinin ardından toplam can kaybına 299 kişinin daha eklendiğini bildirdi.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 70 bin 100’e, yaralıların sayısı ise 170 bin 983’e yükseldi.

Ateşkes anlaşması uygulanıyor ancak ihlaller sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail hükümetinin de onay vermesinin ardından ateşkes 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak bölgeden gelen bilgilere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu zaman zaman çeşitli gerekçelerle sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Devam eden saldırılar ve enkaz altından çıkarılan cenazeler, Gazze’deki insani krizin giderek büyüdüğünü bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası toplumdan ateşkesin tam uygulanması ve sivillerin korunmasına yönelik çağrılar artıyor.