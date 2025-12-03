Moskova’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile görüşmesi öncesi basına konuşan Putin, Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların genişletileceği mesajını verdi.

Putin, Karadeniz’deki tanker saldırılarının uluslararası sularda değil, “üçüncü bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde” gerçekleştiğini söyleyerek bunun açık bir korsanlık eylemi olduğunu vurguladı. Rus lider, “Ukrayna saldırıları sürdürürse, bu operasyonlara destek veren ülkelerin gemilerine de misilleme ihtimalini değerlendiririz.” dedi.

“Ukrayna’nın deniz bağlantısı kesilebilir ama bu tırmanış olur”

Ukrayna’nın destekçilerine çağrıda bulunan Putin, saldırıların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Rus lider, “Ukrayna’nın denizle bağlantısını kesersek korsanlık yapamaz ama bu çatışmayı tırmandırır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’yı suçladı: “Barışı engelliyorlar”

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa’nın Ukrayna ile müzakere sürecinde kendini devre dışı bıraktığını söyledi. Avrupa ülkelerinin “Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma hayaliyle” hareket ettiğini savunan Putin, Trump’ın barış önerilerinde değişiklik yapılmasının da barış sürecini sabote etmeye yönelik olduğunu öne sürdü.

“Avrupa bizimle savaşmak isterse hazırız”

NATO’nun açıklamalarını da değerlendiren Putin, Avrupa ile savaşmak gibi bir niyetleri olmadığını ancak bir saldırı olması durumunda Rusya’nın hazır olduğunu söyledi:

“Avrupa bizimle savaş başlatırsa çok hızlı olur. Ukrayna gibi uzun sürmez. Müzakere edecek kimse kalmayabilir.”

Trump ekibiyle kritik görüşme

Putin, Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmede Ukrayna savaşına ilişkin olası çözüm önerilerini ele aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın ekibinin Ukrayna ile haftalardır yoğun çalışma yürüttüğünü ve “barış planı taslağı” hazırladığını açıklamıştı.