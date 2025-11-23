İsrail, 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmene Gazze'de çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu dün Gazze'nin birçok farklı noktalarına saldırılarda bulundu. Gazze Hükümeti'ne bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Hükümeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucu 342 kişinin yaşamını yitirdiği, 875 kişinin yaralandığı ve 35 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.