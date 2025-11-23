Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Rusya-Ukrayna) Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüştük, yarın da telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sudan'daki çatışmalar) Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız." dedi.