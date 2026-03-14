Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İran ile ABD arasında müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması kabul edilemezdir; Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması da kabul edilemezdir. Tüm bunlar uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmiştir. İran ve Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Masum sivillere ve sivil hedeflere yönelik her türlü saldırı kınanmalıdır.

Halihazırda birinci öncelik askerî operasyonların derhal durdurulması ve savaş ateşinin daha fazla yayılmasının önlenmesidir. Barışın yeniden tesis edilmesi için en kısa sürede diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi için çaba gösterilmelidir. Temel çözüm ise uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına bağlılığa yeniden dönülmesidir."

