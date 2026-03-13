Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ortaylı’nın:
-
Diyabet hastası olduğu,
-
Böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize girdiği,
-
Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavi aldığı
bilgileri paylaşıldı.
Geçtiğimiz perşembe günü sağlık sorunlarının yeniden artması üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldığı, bir süre bilinci açık şekilde tedavisinin sürdüğü, ardından yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
Ünlü tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti.