Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtti.

Türkiye topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alındığının vurgulandığı açıklamada, "Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir." dedi.