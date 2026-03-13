Yeni Evlilere Konut Sahibi Olma Fırsatı

Konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde bankalar yeni evlenen çiftlere yönelik kampanyalarını sürdürüyor. Halkbank tarafından hayata geçirilen “Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi” kampanyası ile genç çiftlere avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

Türkiye genelinde geçerli olan kampanyadan Kahramanmaraş’ta evlilik hazırlığı yapan veya yeni evlenen çiftler de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında çiftlere 1 milyon TL’ye kadar konut kredisi sağlanıyor.

1 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Taksiti

Bankanın paylaştığı örnek maliyet tablosuna göre kredi detayları şöyle:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 ay (10 yıl)

Aylık Faiz Oranı: %2,45

Aylık Taksit: yaklaşık 25.919 TL

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Diğer Masraflar: 31.802 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %35,46

Bu hesaplamaya göre 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin aylık yaklaşık 25 bin 919 TL taksit ödemesi gerekiyor.

3 Ay Ödemesiz Başlangıç İmkanı

Kredi paketinin dikkat çeken özelliklerinden biri de 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği.

Bu sayede yeni evlenen çiftler, evlilik sonrası ilk aylarda ödeme yükü yaşamadan konut kredisi taksitlerine daha sonra başlayabiliyor.

Konut Kredisinden Kimler Yararlanabilecek?

Halkbank tarafından açıklanan kampanya şartlarına göre kredi başvurusu yapacak çiftlerin bazı kriterleri sağlaması gerekiyor.

Buna göre:

Başvuru tarihinde eşlerden birinin 35 yaşını doldurmamış olması (36 yaşından gün almamış olması)

Başvuru sahibi veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Resmi nikah tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması

şartları aranıyor.

Yeni evlenen çiftlere yönelik bu kampanyanın, özellikle ilk kez konut sahibi olmak isteyen gençler için önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor.