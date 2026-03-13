Üç Füze Hava Savunma Sistemleri Tarafından Durduruldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk hava sahasına yönelen toplam üç balistik mühimmat savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Yetkililer, Türkiye’ye yönelen mühimmatın bölgede diğer ülkelere yapılan saldırılardan farklı bir uçuş paternine sahip olduğunu belirtti.

Son günlerde Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan gibi ülkelerin de saldırıların hedefi haline geldiği ifade edildi.

Türkiye: “Savaşın Tarafı Değiliz”

Güvenlik kaynakları Türkiye’nin bölgesel gerilimde çatışmanın tarafı olmadığını vurguladı. Türkiye’nin temel önceliğinin bölgede yeni bir çatışma hattı oluşmasını engellemek olduğu belirtilirken şu değerlendirme yapıldı:

"Türkiye savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı bir politika izlemektedir."

İran tarafına da olayın sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde net mesajların iletildiği ifade edildi.

“Türkiye Caydırıcı Güce Sahip”

Yetkililer Türkiye’nin ihtiyatlı tutumunun zafiyet olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin milli güvenliğini koruyacak askeri ve teknolojik caydırıcı güce sahip olduğu belirtilirken, gerektiğinde gerekli tedbirlerin alınabileceği ifade edildi.

NATO savunma sistemlerinin müdahalesi ise Türkiye’nin hava sahasının korunmasında müttefik koordinasyonunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Krizi Diplomasiyle Yönetmek İstiyor

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin güvenlik tedbirlerini sürdürürken diplomasi kanallarını da aktif şekilde kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü lider diplomasisinin, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli rol oynadığı ifade edildi.

Türkiye’nin kriz süreçlerinde hem kendi güvenliğini korumayı hem de bölgesel istikrarı gözetmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Mezhep Temelli Tartışmalara Karşı Uyarı

Açıklamada, sosyal medya ve kamuoyunda mezhep temelli tartışmaların yayılmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, bu tür söylemlerin Türkiye’nin toplumsal huzuruna zarar verebileceğini belirterek sorumlu ve birleştirici bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca dijital platformlarda yayılan dezenformasyon ve manipülatif içeriklerin de yakından takip edildiği bildirildi.