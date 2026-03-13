Tarım Bakanlığı Listesinde Kahramanmaraş’tan İki Firma

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. 12 Mart 2026 tarihinde açıklanan listede Kahramanmaraş’ta üretim yapan iki gıda firması yer aldı.

Denetimler sonucunda bazı ürünlerde mevzuata aykırı içerikler tespit edildiği bildirildi.

Acı Biber Ürününde Domates Tespit Edildi

Yapılan analizlerde Kahramanmaraş’ta üretildiği belirlenen bir acı biber ürününde domates karışımı bulunduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, ürün içeriğinde belirtilmeyen bu tür maddelerin tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaşar Peynirinde Bitkisel Yağ ve Eritme Tuzu

Bakanlığın yayımladığı raporda ayrıca bazı kaşar peyniri ürünlerinde bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

Uzmanlar, kaşar peyniri üretiminde bu tür maddelerin kullanılmasının ürünün niteliğini değiştirdiğini ve tüketiciyi yanıltabileceğini ifade ediyor.

Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşabilmesi için taklit ve tağşiş yapan firmaları düzenli olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların alışveriş yaparken ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları gerektiğini belirtiyor.