Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferini şehrin dört bir yanında hissettirmeyi amaçlayan programlar kapsamında, 14 Mart Cumartesi günü müzikseverleri özel bir konser bekliyor.

Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilecek programda, müzisyen Aykut Payam sahne alacak. Tasavvuf musikisinin sevilen eserlerini seslendirecek olan sanatçı, dinleyicilere manevi yönü güçlü bir müzik ziyafeti sunacak. Saat 20.30’da başlayacak konser programında, tasavvuf musikisinin gönüllere hitap eden seçkin eserleri icra edilecek.

Ramazan ayının ruhuna uygun ezgilerin yer alacağı program, katılımcılara hem huzur dolu hem de unutulmaz bir akşam yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan Sokağı’nda düzenlenecek tasavvuf musiki konserine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilerek, müzikseverlerin bu anlamlı programa katılarak Ramazan akşamının manevi atmosferini birlikte paylaşmaya davet edildiği kaydedildi.