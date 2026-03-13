Kahramanmaraş’ta bir araya gelen platform üyeleri, son yıllarda özellikle İslam coğrafyasında yaşanan savaşların ve insani krizlerin giderek derinleştiğini belirtti. Yapılan açıklamada, çatışmaların en ağır bedelini ise çocukların ve sivillerin ödediği ifade edildi.

Platform adına konuşan dönem sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze’de yaşanan gelişmelerin tüm dünyanın vicdanını yaraladığını belirterek, sivillerin hedef alındığı saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklamada, Lübnan, İran, Sudan, Yemen ve Doğu Türkistan gibi farklı bölgelerde de ciddi insani dramların yaşandığına dikkat çekildi. Bu bölgelerde savaş, yoksulluk ve zorunlu göç nedeniyle milyonlarca insanın temel yaşam haklarından mahrum kaldığı vurgulandı.

Kahramanmaraş Platformu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı ifade edildi. Uluslararası toplumun yaşanan olaylara karşı daha güçlü ve etkili bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilerek, sivillerin korunmasının tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğu dile getirildi.

Platform üyeleri, savaşların son bulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunurken, insan hakları ve uluslararası hukukun korunmasının önemine vurgu yaptı.