Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırı iddiası paniğe neden oldu. Karataş TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin pompalı tüfekle bir evi hedef aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, saldırgan karşı binaya doğru art arda iki el ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede kısa süreli panik yaşanırken, şüphelinin olayın ardından bölgeden kaçarak izini kaybettirdiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.