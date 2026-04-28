Programın sunuculuğunu üstlenen Ayşe Asır’ın konukları, Mana Tekstil ve MatchyMatchy Yönetim Kurulu Eş Başkanları Mustafa Yalçın ile Özge Vural Toy oldu.

İş dünyasına dair önemli başlıkların ele alındığı programda, Mana Tekstil-MatchyMatchy’nin üretim süreçlerinden büyüme hedeflerine, pazarlama stratejilerinden marka vizyonuna kadar birçok konu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Şirketin sektörde yürüttüğü faaliyetler, hayata geçirilen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar tüm detaylarıyla izleyicilerle paylaşıldı.

Yayında özellikle markanın hedef kitlesi, yurt içi ve yurt dışı pazar hedefleri, markalaşma sürecinde atılan adımlar ve mağazaların erişilebilirliği gibi konular öne çıktı.

Konuklar, tekstil sektöründeki rekabet ortamına dikkat çekerek, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak adına yürüttükleri yenilikçi çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Marka bilinirliğini artırmaya yönelik stratejilerin de konuşulduğu programda, MatchyMatchy’nin sektörde fark yaratan yaklaşımı ve büyüme yolculuğu dikkat çekti.

Üretimden satışa uzanan geniş süreçte kalite odaklı bir anlayış benimsediklerini belirten şirket yöneticileri, hem yerel ekonomiye katkı sunmayı hem de ulusal ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.