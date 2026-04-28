Asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremde zarar gören yapıların yerine modern ve güvenli konutlar inşa edilirken, caddeye yeni bir kimlik kazandırılıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgede üstyapı düzenlemeleri de hız kazandı. Aydınlatma sistemleri yenilenirken, kilit parke ve peyzaj çalışmalarıyla cadde estetik bir görünüme kavuşuyor.

Deprem sonrası uzun süre sessizliğe bürünen Trabzon Caddesi’nin, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden şehrin en hareketli noktalarından biri olması bekleniyor.

Yeni yapılar ve düzenlemelerle birlikte cadde, hem ticari hem de sosyal hayatın yeniden buluşma adresi olmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta dönüşüm sürerken, Trabzon Caddesi de modern görünümüyle eski canlı günlerine kavuşmaya hazırlanıyor.