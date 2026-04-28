Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yerel yönetim alanındaki tecrübesi ve özellikle son dönemde yürüttüğü çalışmalarla öne çıkarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Cumhur İttifakı tarafından aday gösterildi. Görgel’in adaylığı, Türkiye genelinde belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecinde aktif rol üstlenen Görgel; altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı projelere liderlik etti.

Şehir genelinde hayata geçirilen konut projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal destek uygulamaları bu sürecin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Bu çerçevede Görgel’in adaylığı, afet sonrası toparlanma sürecinde elde edilen tecrübenin ulusal ölçekte değerlendirilmesi açısından da önemli bir fırsat olarak görülüyor.



Seçim 2 Mayıs’ta

Öte yandan, Millet İttifakı’nın adayının Vahap Seçer olması beklenirken, seçim 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek.