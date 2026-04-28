Gerçekleştirilen toplantıda hem yürütülen ziyaret programına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu hem de kamuoyunu yakından ilgilendiren süreçlere dair önemli açıklamalar yapıldı.

Basın toplantısı öncesinde Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yavuz, konuşmasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine değinerek, yaşanan acı olayların ardından vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Yavuz, özellikle saldırıdan etkilenen ailelerin yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Daha sonra söz alan Ak Parti İl Başkanı M. Burak Gül ise kentte gerçekleştirilen ziyaret ve temaslara ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.

Başkan Gül, program kapsamında yaralı öğrencilerin aileleriyle görüşüldüğünü, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziye ziyaretlerinde bulunulduğunu ve ilgili kurumlarla kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Açıklamalarının devamında sürecin büyük bir hassasiyet ve titizlik içerisinde yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Gül, devletin tüm kurumlarıyla olayın yakından takipçisi olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayın her yönüyle değerlendirildiğini belirten Gül, benzer acıların tekrar yaşanmaması adına gerekli adımların kararlılıkla atılacağını dile getirdi.

Basın toplantısının sonunda ise Tuğba Işık Ercan, Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak birlik, dayanışma ve toplumsal destek mesajları verdi.