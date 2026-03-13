Dernek Başkanı Ali İhsan Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Ramazan ayının bereketi ve birlik ruhu aynı sofrada paylaşıldı.

İftar programında hemşehriler bir araya gelerek sohbet etme ve dayanışma duygularını güçlendirme fırsatı buldu. Samimi bir ortamda geçen programda, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik iklimi bir kez daha hissedildi.

Elbistanlılar Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Karaman, bu tür buluşmaların hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.