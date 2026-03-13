Şehrin ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla sürdürülen yol yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlı şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özellikle altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına ağırlık vererek ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Dulkadiroğlu’nda Trabzon Bulvarı ile Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Altyapı yenileme çalışmaları ve yoğun kullanım sonrası bozulan yol yüzeyleri sıcak asfalt ile onarılıyor.