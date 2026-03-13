Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik en önemli projeleri arasında yer alan Pusula Maraş ve Gençlik Meclisi, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuklar ve gençlerle buluşmaya devam ediyor. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerle gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ekipler, bu kez Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Sarıçukur’da miniklere yönelik eğlence dolu bir program düzenledi.

Sarıçukur İlkokulu’nda Renkli Anlar

Pusula Maraş ve Gençlik Meclisi üyeleri, Sarıçukur İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında miniklere yönelik yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken, sandalye kapmaca, mendil kapmaca ve balon yarışmalarıyla okul bahçesi adeta şenlik alanına dönüştü.

Etkinliğe katılan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak doyasıya eğlenirken, geleneksel kültürün önemli unsurlarından olan Hacivat – Karagöz gösterisi ve kukla gösterileri de miniklerden büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin neşesi ve heyecanı dikkat çekti.

Bilim Otobüsü Çocuklarla Buluştu

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Pusula Maraş’ın yürüyen bilim merkezi olan “Bilim Otobüsü” oldu. Sarıçukur’a gelen bilim otobüsünü yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, içerisinde yer alan deney düzenekleri ve teknolojik materyaller sayesinde bilimle tanışma fırsatı buldu.

Otobüsü gezen çocuklar, çeşitli bilimsel materyalleri inceleyerek teknoloji ve bilimin eğlenceli yönünü keşfetti. Bilimsel deneyler ve uygulamalarla desteklenen bu bölüm, miniklerin merak duygusunu artırırken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirdi.

“Faaliyetler Artarak Devam Edecek”

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli ve Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, etkinliğe ilişkin yaptıkları değerlendirmede, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerin şehir genelinde artarak devam edeceğini belirtti. Dertli ve Kar, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların bu tür etkinliklerle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek Pusula Maraş ve Gençlik Meclisi olarak gençlere dokunan projeleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Miniklerden Teşekkür

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, gün boyunca hem eğlendiklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini belirterek kendileri için düzenlenen programdan dolayı Pusula Maraş ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Sarıçukur’da düzenlenen program, çocukların yüzlerindeki mutluluk ve okul bahçesinde oluşan renkli görüntülerle hafızalarda güzel bir gün olarak yer aldı.