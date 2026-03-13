Kahramanmaraş’ta Yağışlı Hava Geliyor

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu hava koşullarında önemli bir değişim yaşanacak.

14 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışlı havanın, 15 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar şehir genelinde etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu dışarıda bulunacak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Yağışla birlikte bölgede rüzgarın zaman zaman hızını artırabileceği bildirildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi beklenirken, bu durumun günlük yaşamı ve ulaşımı zaman zaman olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin rüzgar kaynaklı risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Toz Taşınımı Hava Kalitesini Düşürebilir

Cumartesi günü yağışla birlikte Kahramanmaraş genelinde toz taşınımı da bekleniyor.

Bu durumun:

Hava kalitesinde düşüşe

Görüş mesafesinde azalmaya

Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarda sağlık sorunlarına

neden olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle:

sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olması,

açık alanlarda bulunan vatandaşların rüzgar riskine karşı önlem alması,

sağlık sorunu bulunan kişilerin hava kalitesine dikkat etmesi

gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.