Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, mesleki becerilerini artırmak ve yeni yetenekler kazanmalarına imkân sunmak amacıyla yürüttüğü Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) projesini şehir genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şehir merkezinde yoğun ilgi gören kurslar, ilçelerde de birer birer hayata geçirilirken Göksun ve Andırın’ın ardından şimdi de Elbistan, Ekinözü ve Çağlayancerit’te yeni eğitim programları başlatılıyor.

KAMEK kapsamında düzenlenecek kurslarla vatandaşlara farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunulacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı dersler sunularak, bireylerin yeni beceriler kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor. Eğitim programları sayesinde özellikle çocuk ve gençlerin erken yaşta farklı alanlarla tanışması, yetişkinlerin ise hem hobi edinmesi hem de mesleki becerilerini artırması amaçlanıyor.

Elbistan’da Gençlere Yönelik Eğitimler

KAMEK çatısı altında Elbistan’da özellikle çocuk ve gençlere yönelik geniş kapsamlı eğitim programları düzenlenecek. 7 ile 25 yaş aralığındaki katılımcılara hitap edecek kurslar arasında POMEM ve BESYO hazırlık, satranç, akıl ve zekâ oyunları, piyano, keman ile robotik kodlama eğitimleri yer alıyor. Bu eğitimlerle gençlerin hem akademik hem de sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çağlayancerit’te Çocuklara Özel Programlar

Çağlayancerit’te düzenlenecek kurslar ise 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak. Program kapsamında akıl ve zekâ oyunları, satranç, bağlama, yaratıcı drama, resim ve İngilizce A1 eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerle çocukların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ekinözü’nde 7’den 70’e Eğitim İmkânı

Ekinözü’nde düzenlenecek KAMEK kursları ise tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde planlandı. İlçede katılımcılara; elde Türk işlemeleri, tel kırma, İngilizce A1 ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri verilecek. Böylece hem geleneksel el sanatlarının yaşatılması hem de vatandaşların farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanacak.

Başvurular Çevrimiçi Yapılabiliyor

Elbistan, Çağlayancerit ve Ekinözü’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını çevrimiçi olarak yapabiliyor. KAMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, https://kamek.kahramanmaras.bel.tr/ internet adresi üzerinden başvuru formuna ulaşarak işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden iletişime geçebileceği belirtildi.