Etkinlik kapsamında, iftar saatine yetişemeyen vatandaşlara su, hurma ve çeşitli ikramlar dağıtılırken, iftar sonrası yapılan ev ziyaretleriyle Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Kahramanmaraş’ın en yoğun kavşaklarından biri olan Madalyalı Kavşağı’nda stant kuran AK Gençlik üyeleri, yolda olan sürücülere ve vatandaşlara iftariyelik ikram etti.

Etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, gençler Ramazan’ın maneviyatını halkla buluşturdu.

Programda AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, teşkilat üyeleri ve Onikişubat ile Dulkadiroğlu Gençlik Kolları mensupları da yer aldı.

“İftara 5 Kala” etkinliği, Ramazan boyunca şehrin farklı noktalarında devam edecek.

Gençler, özellikle iftara yetişemeyen vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak Ramazan dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.