Rap Müziğin Popüler İsmi Kahramanmaraş’ta

Son yıllarda Türkiye’de gençler arasında hızla yükselen rap müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, turnesi kapsamında Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluşacak.

Sahne performansları, ritmi yüksek parçaları ve geniş dinleyici kitlesiyle öne çıkan sanatçı, Türkiye’nin birçok şehrini kapsayan “Fellas Tour” kapsamında Kahramanmaraş’ta konser verecek.

Konserin, şehirde özellikle genç müzikseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konser Tarihi ve Saat Bilgisi

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek konserin detayları da netleşti.

Tarih: 17 Nisan Cuma

Mekan: Expo Arena – Kahramanmaraş

Kapı Açılış: 18.00

Konser Başlangıç: 20.00

Etkinlik, ayakta düzen konseptiyle gerçekleştirilecek ve müzikseverlere sahneye daha yakın bir deneyim sunacak.

Bilet Fiyatı ve Katılım Şartları

Organizasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre konser biletleri 990 TL olarak satışa sunuldu.

Biletler e-bilet sistemi üzerinden katılımcılara iletilecek. SMS veya e-posta yoluyla gönderilen biletler için çıktı alma zorunluluğu bulunmuyor.

Etkinliğe katılmak isteyen herkesin bilet sahibi olması gerekiyor.

Konser Alanında Güvenlik Önlemleri

Konser alanında güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli kurallar uygulanacak.

Girişte üst ve çanta araması yapılacak. Organizasyon yetkilileri ayrıca şu maddelerin alana getirilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu:

Dışarıdan yiyecek ve içecek

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Kesici aletler

Lazer cihazları

Kurallara uymayan kişilerin etkinlik alanına alınmayacağı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta Müzik Tutkunları İçin Özel Gece

Lvbel C5’in sahne enerjisi ve sevilen şarkılarıyla renklenecek konserin, Kahramanmaraş’ta rap müzik tutkunlarını bir araya getirmesi bekleniyor.

Expo Arena’da gerçekleşecek etkinlik, şehirde müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşamak isteyenler için sezonun en dikkat çeken konserlerinden biri olacak.