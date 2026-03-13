Yeni düzenleme kapsamında özellikle sonradan araçlara takılan ekranlı multimedya sistemleri denetim altına alındı. Sürücünün dikkatini dağıtabilecek ve standartlara uygun olmayan görüntü cihazlarının araçta bulundurulması veya aktif şekilde kullanılması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde sürücülere 3 bin TL idari para cezası kesilebilecek. Bunun yanında sürücünün görüş alanında bulunan ve güvenliği riske atan standart dışı görüntü sistemleri için ise 21 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu tür sistemlerin bulunduğu araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi de söz konusu olabilecek.

Öte yandan araç üreticileri tarafından fabrika çıkışlı olarak entegre edilen ve sürüşe yardımcı özellikler sunan multimedya sistemlerinin düzenleme kapsamında yasaklanmadığı ifade edildi. Navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest arama gibi işlevler sunan uygulamaların sürüş güvenliğini destekleyen amaçlarla kullanılması yasal olarak kabul ediliyor.